Кадыров прокомментировал высказывания Госдепа и западных СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал высказывания Госдепа США и отдельных западных СМИ о проходящем в России чемпионате мира по футболу, назвав их «развесистой клюквой».

Кадыров отметил, что «в своей ненависти к России Госдеп США и отдельные западные СМИ используют самые низкопробные методы».

Так, в частности, Госдеп настоятельно советует американским гражданам воздержаться от путешествий по Северному Кавказу, объясняя это тем, что «по всему Северо-Кавказскому региону продолжаются массовые беспорядки и теракты».

«О каких беспорядках и терактах говорят в Госдепе? Может они перепутали США и Россию, и систематические убийства детей в американских школах преподносят, как имеющие место в России?» - задается вопросом Рамзан Ахматович.

Говоря о западных СМИ, Кадыров привел в пример публикации в американской «Вашингтон Пост» и британской «Гардиан». Изданиям не понравилось, что сборная Египта выбрала Грозный для базирования и тренировок. «Кадыров стремится к тому, чтобы стать связующим звеном между Путиным и Ближним Востоком», - написали газеты.

«Связующим звеном является МИД России, а я считаю своим долгом и обязанностью делать все, что в интересах моего Отечества!», - ответил Рамзан Кадыров, назвав эти публикации «развесистой клюквой» и «составной частью широкомасштабной информационной войны, объявленной России», передает РИА Новости.