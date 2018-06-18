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Учебные центры объединят с военными кафедрами

18 июня 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Учебные центры объединят с военными кафедрами
globallookpress.com

В ближайшее время начнется реформа военных кафедр, благодаря которой произойдет оптимизация организационной структуры. Уровень и объем подготовки сохранится, а сами кафедры объединят с военными учебными центрами.

Новая структура получит название военный учебных центр и появится в вузах, где есть и военная кафедра, и учебный военный центр. На его базе будут осуществляться три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, подготовка кадровых офицеров, подготовка рядовых и сержантов запаса.

При этом сейчас есть учебные военные центры или военные кафедры, которые могут называться факультетами военного обучения. Они используют одну и ту же материальную базу, спецтехнику и вооружение. Разница состоит только в том, что учебные военные центры готовят кадровых офицеров, а военные кафедры (факультеты военного обучения) готовят офицеров запаса, солдат, сержантов, матросов и старшин запаса, отмечает слова чиновника сайт НСН.

Этот шаг должен повысить эффективность управления, учебного процесса, а также позволит более глубоко использовать вооружение, при этом будет вестись подготовка по одним родственным военным специальностям. В общий процесс обучения в ВУЗе это изменений не внесет.

Стоит отметить, что на сегодняшний день более 61 тысячи студентов обучаются на военных кафедрах и в учебных военных центрах. Из них будущие кадровые офицеры — 10,5 тысяч, офицеры запаса — 34,2 тысяч, сержанты и рядовые запаса — 16,5 тысяч.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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