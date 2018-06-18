Андрей Разин о причинах ареста мэра Ялты

Основатель группы «Ласковый май» Андрей РАЗИН уверяет, что не вступал в ряды защитников арестованного экс-мэра Ялты Андрея РОСТЕНКО. Информацию о том, что он содействует другу Сергея АКСЕНОВА, сам РАЗИН назвал выдумкой СМИ, пишут "Аргументы недели -Крым".

В разговоре с «Аргументами недели – Крым» Андрей РАЗИН охарактеризовал РОСТЕНКО как порядочного человека, с которым он работал в качестве помощника.

При этом, проблемы Андрея РОСТЕНКО основатель «Ласкового мая» связал с тем, что бывший глава Ялты зачищал город от незаконно построенных в украинские времена Крыма построек.

Якобы, говорит РАЗИН, украинские бизнесмены, которым и принадлежали самострои на ЮБК, пытались даже подкупить РОСТЕНКО. Но тот от взяток отказался. Именно поэтому соперники РОСТЕНКО пошли за помощью к силовикам, которые и арестовали экс-чиновника.

Примечательно, что к Андрею РАЗИНУ, как уверяет он, никто не обращался с просьбой поддержать арестованного РОСТЕНКО. Но если такая просьба поступит, РАЗИН готов ее рассмотреть.