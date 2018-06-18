Эксперт высказался о намерении Минобороны ликвидировать военные кафедры в вузах

Российский эксперт высказался о намерении Министерства обороны создать единую структуру подготовки военных кадров в высших учебных заведениях страны, которая полностью заменит военные кафедры.

Полковник в отставке Виктор Литовкин убежден, что благодаря данному нововведению будет существенно повышено качество обучения, поскольку в настоящий момент военных кафедр в российских вузах очень много, а высококвалифицированных педагогов довольно мало.