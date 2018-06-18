На колесе обозрения появилась кабинка в честь Владимира Маяковского

Теперь гости Колеса обозрения 360° смогут не только увидеть чудесные пейзажи Челябинска, но и окунуться в творчество Владимира Маяковского — одного из самых неоднозначных поэтов советской эпохи.

В одной из кабинок колеса обозрения 360° разместилась экспозиция, посвященная 125-летию Владимира Владимировича Маяковского. Литературная кабинка полностью наполнена отрывками стихотворений поэта, его фотографиями и самыми узнаваемыми фрагментами его плакатного творчества, доминирующим цветом которого стал красный - цвет бунтарства, эпатажности и отторжения всего традиционного.

Первые гости уже успели прокатиться в необычной поэтической кабинке и оценить ее по достоинству. Многие отмечают, что пример такой кабинки на Колесе обозрения 360° позволит популяризировать русскую литературу и поднять к ней интерес жителей и гостей нашего города.

Прежде чем запустить кабинку Маяковского, ее "зарядили" - во время всей поездки можно полистать томик с творчеством автора, что в полной мере дополняет атмосферу и позволяет гостям погрузиться в мир поэзии.

Проект был осуществлен в рамках брендинга Колеса обозрения 360° КРК «Мегаполис». В скором времени гостей ждут тематические кабинки, идеи которых авторы проекта пока держат в секрете.

На сегодняшний день Колесо обозрения 360° около КРК «Мегаполис» является вторым по высоте в России — она составляет 73 метра. За счет своей современной конструкции и отапливаемых кабинок, аттракцион работает круглый год.

Ждем вас по адресу:

КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51а

8 (351) 247-45-45

www.mega74.ru