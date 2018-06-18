В США предупредили об опасности «чудовищной конфронтации» между Россией и НАТО

Между Россией и НАТО может начаться «чудовищная конфронтация», если Североатлантический альянс продолжит проводить враждебную политику по отношению к Москве. Такой прогноз появился на страницах американской прессы.

В журнале The National Interest вышел материал, в котором рассказывается о планах США увеличить численность своего военного контингента в граничащей с Россией Норвегии в два раза. Как отметил автор статьи, в Москве должны справедливо счесть эти намерения недружественными. Аналитик предсказал, что в случае продолжения реализации Штатами и их союзниками по НАТО антироссийского курса может произойти «чудовищная конфронтация» с РФ.

Издание посоветовало администрации президента Дональда Трампа отказаться от отправки новых войск в Норвегию. Данный шаг поспособствовал бы возобновлению диалога между Североатлантическим альянсом и Москвой, отметил журнал.