В США предупредили об опасности «чудовищной конфронтации» между Россией и НАТО
18 июня 2018, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
Между Россией и НАТО может начаться «чудовищная конфронтация», если Североатлантический альянс продолжит проводить враждебную политику по отношению к Москве. Такой прогноз появился на страницах американской прессы.
В журнале The National Interest вышел материал, в котором рассказывается о планах США увеличить численность своего военного контингента в граничащей с Россией Норвегии в два раза. Как отметил автор статьи, в Москве должны справедливо счесть эти намерения недружественными. Аналитик предсказал, что в случае продолжения реализации Штатами и их союзниками по НАТО антироссийского курса может произойти «чудовищная конфронтация» с РФ.
Издание посоветовало администрации президента Дональда Трампа отказаться от отправки новых войск в Норвегию. Данный шаг поспособствовал бы возобновлению диалога между Североатлантическим альянсом и Москвой, отметил журнал.
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