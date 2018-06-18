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Ученые выявили, какой витамин снижает риск возникновения рака груди
18 июня 2018, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели исследование и выявили, что витамин D способствует снижению риска развития рака молочной железы у женщин. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили данные 3325 женщин за 15 лет. 1713 участниц исследования были разделены на группы в зависимости от обнаруживаемой дозы витамина группы D в крови.
Обследуемые женщины старше 55 лет были здоровы, и медики наблюдали за состоянием их здоровья в течение четырех лет, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.
Всего было зафиксировано 77 случаев рака груди. Результаты исследования показали, что у женщин, в крови которых наблюдался высокий уровень витамина D (кальцифедола более 60 нанограмм на миллилитр), риск развития онкологического заболевания был в пять раз меньше, чем у тех, у кого концентрация этого витамина в крови составляла менее 20 нанограмм на миллилитр.
Витамин D содержится в жирной рыбе и вырабатывается в организме человека под воздействием солнечных лучей.
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