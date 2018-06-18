На берегу Чебаркульского озера на Южном Урале установили православный крест. Пять лет назад именно на этом месте был найден осколок метеорита, который впоследствии стали называть "челябинским".

Предполагается, что православный поклонный крест спасет местных жителей от других напастей. Согласно информации портала URA.RU, освятил этот "духовный щит" настоятель храма Преображения Господня протоиерей Димитрий Егоров вместе с иереем Романом Ковригиным и иереем Константином Притчиным.

Напомним, что ранее у озера появился памятник "челябинскому метеориту", на котором, однако, были указаны некорректные координаты места падения.