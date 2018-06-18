Минобороны уточнило детали реформы военных кафедр в вузах

Заместитель министра обороны РФ, статс-секретарь Николай Панков рассказал подробности реформы военных кафедр в российских высших учебных заведениях. По словам замглавы Минобороны, создается единая структура, ведущая военную подготовку в гражданских вузах — Военный учебный центр (ВУЦ).

Панков пояснил, что Центр "будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса".

Высокопоставленный сотрудник оборонного ведомства подчеркнул, что реформа обсуждалась с ректорами вузав, изменения были поддержаны. Панков подчеркнул, что реформа не подразумевает сокращения военной подготовки, а наоброт, это направление будет усилено. По его словам, растет число военных кафедр в вузах. Как отметил Панков, преподаватели военных кафедр не потеряют свои рабочие места, - сообщает Газета.ру.

По словам замминистра обороны, в начале нового учебного года на заседании коллегии Минобороны будет рассматриваться вопрос о создании еще шести военных кафедр, если к тому времени законопроект не будет принят. И всего станет 93 военные кафедры.

В начале июня правительство внесло в Госдуму законопроект о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами.

Сейчас в ряде российских вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения.