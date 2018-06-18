В Барнауле аварийно сел пассажирский Superjet 100 из Иркутска

В Барнауле совершил аварийную посадку пассажирский самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАвиа". выполнявший рейс № IO-225 по маршруту Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург. На борту воздушного судна находилось 90 - человек - 85 пассажиров и пять членов экипажа. Экипаж провел посадку успешно. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время пассажиры размещены в аэропорту Барнаула. Сейчас решается вопрос о предоставлении резервного борта", — сообщает РИА Новости. Источники в экстренной службе сообщили, что во время захода на посадку в Барнауле у самолета Superjet 100 сработал датчик о технической неисправности.

В МЧС уточнили - никто в результате авиапроисшествия не пострадал.