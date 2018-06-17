Принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы
17 июня 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Молодожены принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы. Герцог и герцогиня Сассекские выглядели очень счастливыми. Теперь Гарри и Меган везде появляются вместе.
Британская пресса отмечает, что невеста была необычайно хороша в диадеме, которую на своей свадьбе с принцем Чарльзом носила принцесса Диана. Девушка вышла замуж за своего давнего возлюбленного Джорджа Вудхауза. Об их помолвке сообщалось в конце прошлого года, регистрация брака произошла только 16 июня.
Меган в какой-то моент чуть не упала, подскользнувшись на мокрой траве. Но супруг ее вовремя подхватил, крепко взяв за руку.
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