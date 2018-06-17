Запуск спутника вызвал восторг в соцсетях

Сегодня в 00.46 мск с космодрома «Плесецк» в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1Б», выведшая на орбиту российский навигационный спутник. Очевидцы поделились снимками зрелища.

Жители европейской части России могли наблюдать за запуском ракеты. Судя по сообщениям в соцсетях, полет видели в Ярославле и в Казани, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Некоторые очевидцы поначалу терялись в догадках, что за необычное явление происходит в небе.

«Необычное явление наблюдалось сегодня ночью! Впервые увидела такое! Страшно красиво. Много было догадок, что же это. И НЛО, и ракеты, и сброс керосина. Все же оказалось, что это спутник», - поделилась девушка, снявшая запуск на телефон. Пользователи сети согласились, что зрелище это – необычайной красоты.

«В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск», - сообщает сайт Министерства обороны РФ.