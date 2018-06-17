Новгородские любители зимнего плавания совершили марафонский заплыв через озеро Ильмень. Преодоление дистанции в 38 километров «моржи» посвятили предстоящему Дню памяти и скорби.

«Мы стартовали вчера в деревне Устрека в 15.20 и финишировали сегодня в районе Перынского скита в Юрьево около шести утра. Мы проплыли через Ильмень 38 километров. Сначала было очень трудно. Ночью было темно, подсвечивали фонариком», - рассказал председатель федерации спортивного зимнего плавания Михаил Назаров.

Новгородские «моржи» устраивают этот заплыв второй год подряд. Он посвящен Дню памяти и скорби 22 июня. Михаил Назаров также сообщил, что в нынешнем заплыве приняли участие 14 человек. Спортсмены сменяли друг друга на дистанции. Самому старшему участнику заплыва – 80 лет.

«Вода в Ильмене еще прохладная для массового купания, но мы в этом году проплыли дистанцию в 38 километров за 14 часов 20 минут», - цитирует Назарова ТАСС.