Четверо мажоров разбились насмерть на квадроциклах, пойдя на таран

Четверо молодых людей погибли, устроив состязание на квадроциклах. По информации, которая оказалась доступной в социальных сетях, жертвами аварии стали два парня и две девушки из в Свердловской области. Возраст погибших — чуть больше 20 лет. Еще одна девушка пострадала и была госпитализирована.

По словам выжившей в аварии девушки, управлявшие «квадриками» парни «пошли на таран», чтобы выяснить, у кого раньше сдадут нервы и кто раньше свернет. Не свернул никто. И почти никто не выжил в аварии. В том числе погибла и дочь вице-президента «Русской медной компании» Максима Щирбика - Елизавета.

Как сообщил портал Е1, в районе, где случилась авария, много элитных коттеджных поселков, поэтому «езда на квадроциклах тут не в диковинку». «Увидел два столкнувшихся квадроцикла. Подумал сначала, что на дороге был антифриз, пригляделся и понял, что это кровь», - рассказал один из местных жителей журналистам.

Фото, которые разместили в группе «Типичный Екатеринбург» мы опубликовать не можем по этическим принципам, но на снимках видно тела двух молодых людей и двух девушек. На фото так же видно, что стрелка спидометра одного из разбитых квадроциклов застыла на отметке в 100 километров в час.