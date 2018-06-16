Эксперты назвали самые опасные профессии в России
16 июня 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
За прошлый год в Российской Федерации, по данным Росстата, на рабочем месте погибли 1138 человек. Специалисты подготовили рейтинг самый травмоопасных профессий в нашей стране.
Лидирующую позицию заняли рыбаки. Коэффициент погибших составил 40,3 в выборке из ста тысяч работников, сообщает "Российская газета".
На втором месте оказались строители, коэффициент составил 17,9.
На третьем - водители. Умерли на работе 39 человек, на сто тысяч водителей - 17,3.
В пятерке лидеров оказались лесорубы и шахтеры.
Ранее стало известно, представители каких профессий имеют в России самые высокие зарплаты. Чтобы получить информацию о степени доходов различных специалистов, было проведено масштабное исследование.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес