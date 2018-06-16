Эксперты назвали самые опасные профессии в России

За прошлый год в Российской Федерации, по данным Росстата, на рабочем месте погибли 1138 человек. Специалисты подготовили рейтинг самый травмоопасных профессий в нашей стране.

Лидирующую позицию заняли рыбаки. Коэффициент погибших составил 40,3 в выборке из ста тысяч работников, сообщает "Российская газета".

На втором месте оказались строители, коэффициент составил 17,9.

На третьем - водители. Умерли на работе 39 человек, на сто тысяч водителей - 17,3.

В пятерке лидеров оказались лесорубы и шахтеры.

Ранее стало известно, представители каких профессий имеют в России самые высокие зарплаты. Чтобы получить информацию о степени доходов различных специалистов, было проведено масштабное исследование.