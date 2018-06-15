Британское СМИ украло снимки российского фотографа
15 июня 2018, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]
Работы российского фотографа Дмитрия Маркова без его согласия использовала в своих материалах британская газета The Sun. В статье утверждается, что на снимках изображены "будни" России.
"Ннюханье клея, уличные бои и алкоголизм" — такова повседневная жизнь россиян, пишет издание. Таблоид использовал снимки Маркова из его книги "#Черновик". В ней автор показал работу благотворительных организаций, закрытых спецшкол, инфекционных диспансеров и групп поддержки для наркоманов.
Дмитрий Марков возмущен тем, что иностранное издание хоть и запросило разрешение на публикацию, но согласования так и не дождалось. На его требование убрать публикацию с сайта редакция The Sun стала править текст и предлагать фотографу деньги. Об этом Дмитрий рассказал в своем Facebook.
Как сообщает РИА Новости, материал The Sun удален.
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