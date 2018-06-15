Госдума рассмотрит законопроект, который приравнивает апартаменты к жилью

Госдума рассмотрит законопроект, который в случае принятия приравняет апартаменты к жилью, об этом сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.

Отмечается, что спрос на такие помещения в Москве и крупных городах России стремительно растет. Проект разработан с целью определения правого статуса апартаментов. Сейчас апартаменты не относятся к жилому фонду, это значит, что оформлять регистрацию по месту жительства в них нельзя. Они также не обеспечены социнфраструктурой.

Документ предлагает увеличить контроль города над такими объектами при последующей постройке и ликвидировать разрыв между фактическим и юридическим статусом апартаментов.