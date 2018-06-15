Сколько сэкономят на нас власти при повышении пенсионного возраста?

Аналитики уже посчитали, сколько сэкономят власти на россиянах с введением пенсионной реформы.

Повышение пенсионного возраста гарантирует, что в нынешних ценах власти ежегодно экономят 168 тысяч рублей на каждом несостоявшемся пенсионере. То есть, если пересчитать на общее количество лет, которые нам добавят до выхода на пенсию, то получается, что каждому мужчине на доплатят 840 тысяч рублей и 1 миллион 344 тысяч не дадут каждой женщине.

Зато Министерство труда и соцзащиты России готово обратится к регионам с рекомендацией создать спецподразделения для помощи пожилым людям в трудоустройстве. Ведомство отмечает, что поисками работы каждый должен заниматься самостоятельно, однако если создать специальные подразделения в центрах занятости населения, то там помогут пожилым людям подобрать специальные вакансии и бесплатно проконсультируют по ситуации на рынке труда, сообщает ТАСС.