Администрация Саранска направила бюджетников чистить стадион

Администрация Саранска отправила очищать стадион от грязи и мусора бюджетников. Отмечается, что глава республики сначала все отрицал, а затем объяснил ситуацию необходимостью очистки города и проведением субботника.

Было принято решение, что городские бюджетники с мая месяца очищают город. Разного рода субботники проводятся ежегодно. Это появилось не перед чемпионатом. Ничего плохого в этом нет, передает сайт News.ru слова политика.

При этом, чтобы все было чисто, вместо разнорабочих, которые строили объект, были отправлены не только бюджетники, но и сама администрация города. Они в течение трёх-четырёх суббот доводили до конца всё, что было сделано до этого.

Отмечается, что глава республики под конец выступления заявил о том, что после ЧМ-2018 регион станет другим.