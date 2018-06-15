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Администрация Саранска направила бюджетников чистить стадион
15 июня 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
Администрация Саранска отправила очищать стадион от грязи и мусора бюджетников. Отмечается, что глава республики сначала все отрицал, а затем объяснил ситуацию необходимостью очистки города и проведением субботника.
Было принято решение, что городские бюджетники с мая месяца очищают город. Разного рода субботники проводятся ежегодно. Это появилось не перед чемпионатом. Ничего плохого в этом нет, передает сайт News.ru слова политика.
При этом, чтобы все было чисто, вместо разнорабочих, которые строили объект, были отправлены не только бюджетники, но и сама администрация города. Они в течение трёх-четырёх суббот доводили до конца всё, что было сделано до этого.
Отмечается, что глава республики под конец выступления заявил о том, что после ЧМ-2018 регион станет другим.
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