Ученые доказали: религия влияет на продолжительность жизни

Ученые провели исследование и доказали: верующие люди живут дольше атеистов. Изучением влияния веры на продолжительность жизни занимались ученые из Университета штата Огайо. Исследователи обосновали свое открытие, изучив данные тысячи некрологов из 42 штатов. Ученые открыли простой способ сохранить хорошую память в пожилом возрасте

Эксперты анализировали религиозную принадлежность и образ жизни умерших. По данным исследования, верующие люди жили на 5,64 года дольше, чем не признающие веру. А штате Айова, где живет высокий процент верубщих людей, продолжительности жизни религиозных больше на 6,48 года.

Участники исследования Болдуин Уэй и Лаура Уоллес считают, что на продолжительность жизни религиозных людей влияет их активная социальная жизнь и помощь нуждающимся людям. Верущие, как правило, не бывают одинокими и не сидят дома в старости, как минимум ходят в храмы и в церкви.

Верующие люди не привержены к вредным привычкам и более устойчивы к стрессовым ситуациям. Молитвы, медитации, йога способствуют легче преодолеть усталость и негативные моменты в жизни.

Резкльтаты научной работы американских ученых опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science