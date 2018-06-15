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В Воронеже был открыт бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову

15 июня 2018, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Воронеже был открыт бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову
фото: globallookpress.com

Утром в пятницу, 15 июня, в Воронеже был открыт бюст военному летчику Роману Филиппову, который погиб в Сирии. Памятник Герою России появился у здания городской школы номер 85, где он учился. 

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Путин: героизм летчика Филипова сравним с подвигами участников ВОВ

Бюст открыли под гимн России и залпы салюта. На церемонии сегодня присутствовали не только ученики и педагоги учебного заведения, но также представители Совфеда, Вооруженных сил Российской Федерации, курсанты-суворовцы, юнармейцы, курсанты Военно-воздушной академии и обычные горожане.

Как сообщает РИА "Новости", перед собравшимися выступил отец Романа Николай Серафимович, который заявил, что его сын был "настоящим человеком". Мужчина напомнил, что мирное небо над головой требует не только защиты – иногда его приходится достигать ценой человеческой жизни.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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В Воронеже был открыт бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову

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Ученые открыли простой способ сохранить хорошую память в пожилом возрасте

Ученые открыли простой способ сохранить хорошую память в пожилом возрасте

Ученые открыли простой способ сохранить память в пожилом возрасте. Исследователи уже много раз заявляли об опасности одиночества. Новый эксперимент провели исследователи из Университета штата Огайо.

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За пять лет в Антарктиде растаяло более триллиона тонн льда

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