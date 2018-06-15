В Воронеже был открыт бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову

Утром в пятницу, 15 июня, в Воронеже был открыт бюст военному летчику Роману Филиппову, который погиб в Сирии. Памятник Герою России появился у здания городской школы номер 85, где он учился.

Бюст открыли под гимн России и залпы салюта. На церемонии сегодня присутствовали не только ученики и педагоги учебного заведения, но также представители Совфеда, Вооруженных сил Российской Федерации, курсанты-суворовцы, юнармейцы, курсанты Военно-воздушной академии и обычные горожане.

Как сообщает РИА "Новости", перед собравшимися выступил отец Романа Николай Серафимович, который заявил, что его сын был "настоящим человеком". Мужчина напомнил, что мирное небо над головой требует не только защиты – иногда его приходится достигать ценой человеческой жизни.