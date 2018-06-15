В Новокузнецке дело возбуждено по факту убийства женщины

Следственными органами СКР по Кемеровской области по факту убийства 42-летней женщины в городе Новокузнецке возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным СКР, мужчина, убивший бывшую жену, найден мертвым.

В Новокузнецке мужчина застрелил свою бывшую жену

По версии следствия, сегодня в Новокузнецке около полудня 46-летний мужчина застрелил свою бывшую супругу. Как установили следователи, он подошел к офису, где работала женщина, увидел ее на улице. Он произвел в нее выстрел, после чего зашел в здание и выстрелил в себя. С места преступления изъята гильза 12 калибра. Никто больше не пострадал. На месте преступления работают следователи, сотрудники полиции. Установлено, что накануне между бывшими супругами произошел конфликт.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.