В Новокузнецке дело возбуждено по факту убийства женщины
15 июня 2018, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]
Следственными органами СКР по Кемеровской области по факту убийства 42-летней женщины в городе Новокузнецке возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным СКР, мужчина, убивший бывшую жену, найден мертвым.
По версии следствия, сегодня в Новокузнецке около полудня 46-летний мужчина застрелил свою бывшую супругу. Как установили следователи, он подошел к офису, где работала женщина, увидел ее на улице. Он произвел в нее выстрел, после чего зашел в здание и выстрелил в себя. С места преступления изъята гильза 12 калибра. Никто больше не пострадал. На месте преступления работают следователи, сотрудники полиции. Установлено, что накануне между бывшими супругами произошел конфликт.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес