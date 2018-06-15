Автоэксперт высказался насчет проекта Банка России об изменении тарифов ОСАГО

Российский автоэксперт Вячеслав Субботин в пятницу, 15 июня, высказался насчет проекта Банка России об изменении тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Специалист подчеркнул, что о возможности подобных перемен говорили уже давно и добавил, что страховым компаниям необходимо зарабатывать, а от этой программы они получают очень крупную прибыль. По мнению Субботина, через пару лет базовых тарифов по страхованию вовсе не будет.