За помощью после укусов клещей обратились 220 тысяч россиян

Сегодня стало известно, что за помощью к врачам после укусов клещей обратились 219 тысяч россиян. Соответствующие данные были зафиксированы 8 июня текущего года специалистами Роспотребнадзора.

Согласно результатам мониторинга, в частности, укусы клещей были выявлены у 57 тысяч детей. На территории России к настоящему моменту насчитывается 83 случая заболевания вирусным энцефалитом, а также 545 случаев заболевания иксодовым боррелиозом, передает Gazeta.ru.

В ведомстве также уточнили, что наибольшее количество обращений в больницы из-за укусов клещей было зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Иркутской и Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге.