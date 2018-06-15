За помощью после укусов клещей обратились 220 тысяч россиян
15 июня 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что за помощью к врачам после укусов клещей обратились 219 тысяч россиян. Соответствующие данные были зафиксированы 8 июня текущего года специалистами Роспотребнадзора.
Согласно результатам мониторинга, в частности, укусы клещей были выявлены у 57 тысяч детей. На территории России к настоящему моменту насчитывается 83 случая заболевания вирусным энцефалитом, а также 545 случаев заболевания иксодовым боррелиозом, передает Gazeta.ru.
В ведомстве также уточнили, что наибольшее количество обращений в больницы из-за укусов клещей было зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Иркутской и Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге.
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