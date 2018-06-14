Милонов предложил ввести штрафы за оскорбления сборной России
14 июня 2018, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести штрафы для граждан, которые оскорбляют сборную России по футболу. По мнению Милонова, наших футболистов нельзя критиковать ни при каких условиях. Автор проекта о штрафах для оскорбляющих российскую сборную депутат Госдумы пояснил, что "издеваться и критиковать — это разные вещи".
Милонов предлагает штрафовать на 10 тысяч рублей, чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. "Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои", — заявил депутат. Милонов уверен, что люди, оскорбляющие российских футболистов, оскорбляют всю страну, - сообщает kp.ru.
Сборная России по футболу на мачте открытия ЧМ-2018 обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес