Милонов предложил ввести штрафы за оскорбления сборной России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести штрафы для граждан, которые оскорбляют сборную России по футболу. По мнению Милонова, наших футболистов нельзя критиковать ни при каких условиях. Автор проекта о штрафах для оскорбляющих российскую сборную депутат Госдумы пояснил, что "издеваться и критиковать — это разные вещи". Старт ЧМ-2018 начался с успеха. Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0!

Милонов предлагает штрафовать на 10 тысяч рублей, чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. "Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои", — заявил депутат. Милонов уверен, что люди, оскорбляющие российских футболистов, оскорбляют всю страну, - сообщает kp.ru.

Сборная России по футболу на мачте открытия ЧМ-2018 обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.