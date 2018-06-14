Через 4 года железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной будет воссоздано

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ уверен, что спустя три-четыре года железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной будет восстановлено, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом он сказал журналистам в ходе совещания в Джанкое на тему социально-экономического развития города.

Глава республики уверен, что это станет возможными после смены власти в соседнем государстве, пишет «РИА Крым».

Кроме того, глава региона поручил Минэкономразвития и Минтрансу Республики разработать логистику перемещения грузов по железной дороге через Крымский мост с использованием узловой сортировочной станции в Джанкое.