Сергей Лукьяненко и Вадим Дымов запустили сайт движения «За Собянина»

Начал свою работу сайт движения «За Собянина». Интернет-ресурс в поддержку действующего мэра Москвы на предстоящих выборах запустили писатель Сергей Лукьяненко и предприниматель Вадим Дымов.

Портал предоставляет горожанам возможность поблагодарить мэра за конкретные позитивные изменения в жизни столицы, содержит новости движения, галерею участников, включая известных людей, информацию об акциях, проводимых объединением. Регистрируясь на сайте, пользователь автоматически становится участником движения, и его фото и обращение попадают в соответствующую галерею.

На момент запуска ресурса к команде сторонников Сергея Собянина уже присоединились несколько десятков человек. Это деятели культуры, спортсмены, представители СМИ, общественники. Среди них – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, музыкант Игорь Бутман и многие другие.

По словам Сергея Лукьяненко, он решил поддержать Собянина на выборах, которые пройдут 9 сентября, так как Москва под руководством действующего мэра развивается в правильном направлении. В частности, за последние годы в столице появились благоустроенные зоны отдыха, которые не стыдно показать иностранцам, отметил писатель.