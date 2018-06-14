В России повысят ставку НДС с 18 до 20%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил сегодня на заседании кабинета министров, что правительство планирует повысить ставку налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %.

«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%», - сообщил Медведев.

Премьер-министр сообщил, что в процессе обсуждения налоговых изменений рассматривались различные предложения. Министры обсудили введение налога с продаж, прогрессивную шкалу НДФЛ, повышение ставки налога вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, продукты, детские товары. «Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов», - сообщил Дмитрий Медведев.

Министр финансов Антон Силуанов добавил, что дополнительные доходы от повышения ставки НДС с 18 до 20% составят более 600 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства планируется пустить на финансирование национальных целей и стратегических задач развития страны, сообщает РИА Новости.