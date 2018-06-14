В Алуште жизнь мужчине спас надувной аттракцион

Алуштинские спасатели помогли жителю Ялты, который не рассчитал свои силы и уплыл далеко от берега.

Как рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС, рано утром 13 июня оперативному дежурному поступило сообщение, что на городском пляже в Алуште пропал мужчина. Он нырял с волнореза и исчез. Брат мужчины полтора часа самостоятельно пытался найти пропавшего, но поиски не дали результатов, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Спасатели обследовали дно акватории на расстоянии более тысячи квадратных метров и прилегающие к месту происшествия пляжи и парк. Дополнительно три сотрудника МЧС на лодке вышли в море к находящимся в 500 метрах от берега надувным аттракционам, где и нашли пропавшего.

Оказалось, что ялтинец после прыжков в воду решил проплыть некоторое расстояние, однако потерял ориентиры, не рассчитал собственные силы, но к счастью, сумел доплыть к надувному аттракциону, откуда пытался подавать сигналы.