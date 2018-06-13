Всеволод Чаплин похвалил футбольных фанатов за баннеры против «Матильды»

Среди футбольных болельщиков есть много мыслящих и патриотически настроенных людей. Такое мнение в разговоре с «Аргументами недели» высказал протоирей Всеволод Чаплин.

Собеседник издания похвалил фанатов за баннеры против фильма «Матильда», которые они вывешивали на стадионах прошлой осенью. Кроме того, Чаплин отметил лозунги болельщиков в поддержку славянских народов и России.

Картина «Матильда», повествующая о романе цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Ксешинской, вызвала протесты православной общественности. После выхода ленты в прокат Всеволод Чаплин проклял людей, причастных к ее созданию.