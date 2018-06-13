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Всеволод Чаплин похвалил футбольных фанатов за баннеры против «Матильды»
13 июня 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Среди футбольных болельщиков есть много мыслящих и патриотически настроенных людей. Такое мнение в разговоре с «Аргументами недели» высказал протоирей Всеволод Чаплин.
Собеседник издания похвалил фанатов за баннеры против фильма «Матильда», которые они вывешивали на стадионах прошлой осенью. Кроме того, Чаплин отметил лозунги болельщиков в поддержку славянских народов и России.
Картина «Матильда», повествующая о романе цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Ксешинской, вызвала протесты православной общественности. После выхода ленты в прокат Всеволод Чаплин проклял людей, причастных к ее созданию.
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