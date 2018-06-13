Швеция объяснила Украине неизбежность «Северного потока-2»

Посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем объяснил, почему Швеция дала разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне. Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"

Хагстрем уточнил, что международные юридические нормы, регулирующие деятельность в международных водах, не позволяют препятствовать возведению трубопровода.

«Мы ограничены нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву. Она дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства», - сообщил посол Швеции на Украине.

Мартин Хагстрем также подчеркнул, что у Швеции отсутствует собственный экономический интерес в строительстве газопровода «Северный поток-2». Он пообещал, что Швеция продолжит поддерживать Украину как транзитное государство в рамках Евросоюза, сообщает Lenta.ru.