Причиной группового заболевания в детском оздоровительном центре «Ласпи» в Севастополе стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, пишут "Аргументы недели-Крым".

Его сотрудники не соблюдали личную гигиену, на пищеблоке нарушали технологию приготовления пищи и мытья посуды, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

Напомним, 8 июня стало известно об отравлении детей в лагере «Ласпи», после чего городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация приняла решение о его временном закрытии.

Изначально в городском департаменте здравоохранения сообщали лишь о двух госпитализированных с диагнозом «гастроэнтерит», а позже в межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в инфекционном стационаре находится 21 человек – 16 детей и 5 вожатых.

До этого в севастопольском лагере «Чайка» вспыхнула кишечная инфекция: был госпитализирован 21 человек. Этот лагерь продолжает работать, но следователи начали проверку.