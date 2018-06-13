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"Гражданин мира" Джигурда не сможет быть кандидатом в мэры Москвы
13 июня 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил сегодня, что скандальный российский шоумен Никита Джигурда не сможет баллотироваться на пост мэра Москвы из-за двойного гражданства.
«Согласно пункту 3.1 статьи 4 «О гарантиях», Никита Джигурда, имеющий двойное гражданство, не может баллотироваться на пост столичного градоначальника», - сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я – гражданин мира», - заявил Никита Джигурда. Шоумен также уточнил, что он уже подал документы для выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Москвы. По его словам, «все формальности соблюдены», сообщает РИА Новости.
Ранее Джигурда заявил, что намерен стать мэром Москвы «ради миллионов московских мужчин – рыцарей и джигитов, которых выдавили из города платными парковками».
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