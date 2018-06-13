Слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о последствиях возможных провокаций Киева во время проведения в России чемпионата мира по футболу.

Ранее во время прямой линии 7 июня президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что будет, если Украина нанесет удар по Донбассу во время проведения в России чемпионата мира по футболу.

Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин подчеркнул нелепость обстрелов Донбасса «с точки зрения восстановления территориальной целостности страны» и отметил, что провокации Киева явно свидетельствуют о неспособности украинского руководства к решению конфликтной ситуации в регионе.

Президент выразил надежду, что во время чемпионата «до провокаций не дойдет», «а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Дмитрий Песков прокомментировал слова президента как однозначно понятные и не требующие пояснений. «Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду», - цитирует Пескова ТАСС.