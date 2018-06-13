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Петросян прокомментировал песню Слепакова про сборную России
13 июня 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал текст новой сатирической песни комика Семена Слепакова о российской сборной по футболу и Рамзане Кадырове.
Евгений Ваганович подчеркнул, что в преддверии старта чемпионата мира по футболу считает недопустимыми столь жесткие шутки в адрес российской сборной. По его мнению, автор песни перешел грань сатиры.
«У нас сейчас самая главная задача – провести на самом высоком уровне чемпионат мира по футболу и, я бы сказал, превзойти мировой уровень. Это будет нашей главной гордостью. А выиграем мы или проиграем – не имеет значения. Это же спорт, это не более чем игра», - расставил приоритеты известный юморист.
«Пожелаем нашей сборной удачи. Прогнозы у нас, конечно, не оптимистичные, но это не значит, что мы должны куражиться. Это попахивает большим недоброжелательством. Нельзя путать сатиру с недоброжелательством», - приводит слова Евгения Петросяна «Знак».
Ранее озвученное в песне Семена Слепакова шутливое предложение назначить главу Чечни Рамзана Кадырова главным тренером сборной России по футболу прокомментировал сам Рамзан Ахматович, ответив Слепакову "в его же стиле" - четверостишиями.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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