Сегодня в суде Симферополя будет зачитан приговор обвиняемым по«делу 26 февраля»

Сегодня в Центральном районном суде Симферополя будет зачитан приговор обвиняемым по «делу 26 февраля».

Судебное заседание должно начаться в 13:30, говорится на сайте Центрального районного суда. Изначально оглашение приговора было назначено на 4 июня, однако его перенесли на 13-е число, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Напомним, следствие обвиняет крымскотатарских активистов в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года. По версии следствия, в этот в Симферополе произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. В результате погибли два человека, 79 получили травмы.

«Дело 26 февраля» разделено на два: отдельно – по заместителю председателя меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России судом) Ахтему ЧИЙГОЗУ и отдельно – Али АСАНОВУ, Мустафе ДЕГЕРМЕНДЖИ, Арсену ЮНУСОВУ, Эскендеру ЕМИРВАЛИЕВУ и Эскендеру КАНТЕМИРОВУ.