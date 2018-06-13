Сегодня в суде Симферополя будет зачитан приговор обвиняемым по«делу 26 февраля»
13 июня 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Центральном районном суде Симферополя будет зачитан приговор обвиняемым по «делу 26 февраля».
Судебное заседание должно начаться в 13:30, говорится на сайте Центрального районного суда. Изначально оглашение приговора было назначено на 4 июня, однако его перенесли на 13-е число, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Напомним, следствие обвиняет крымскотатарских активистов в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года. По версии следствия, в этот в Симферополе произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. В результате погибли два человека, 79 получили травмы.
«Дело 26 февраля» разделено на два: отдельно – по заместителю председателя меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России судом) Ахтему ЧИЙГОЗУ и отдельно – Али АСАНОВУ, Мустафе ДЕГЕРМЕНДЖИ, Арсену ЮНУСОВУ, Эскендеру ЕМИРВАЛИЕВУ и Эскендеру КАНТЕМИРОВУ.
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