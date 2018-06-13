Опубликован прогноз о скором военном конфликте России и Украины в Азовском море

В акватории Азовского моря в недалеком будущем может произойти военное столкновение между силами Российской Федерации и Украины. С таким прогнозом выступили отечественные эксперты.

В начале июня Киев закрыл несколько районов Азовского моря. Украинские власти объяснили принятое ими решение проведением военных учений.









Данному шагу предшествовали заявления о том, что Азов якобы собирается захватить Россия. Такую точку зрения, в частности, озвучил адмирал запаса Игорь Кабаненко, ранее занимавший пост заместителя министра обороны Украины. Кабаненко призвал создать в целях сдерживания РФ мобильные группировки военно-морских сил.

Озаботились противодействием «гибридной угрозе» со стороны соседнего государства и в Верховной Раде. Соответствующий план обнародовали депутаты, представляющие в законодательном органе партию «УКРОП». По мнению парламентариев, правительству следует подумать о расторжении дипломатических отношений с Москвой и вынести вопрос об «агрессии России» на заседание Совета Безопасности ООН.









Отечественные эксперты, в свою очередь, допустили, что в обозримом будущем в Азовском море произойдет прямое военное столкновение между двумя странами. Если такой вариант развития событий претворится в жизнь, причиной конфликта послужит не мифическое «российское вторжение», а подтвержденное фактами агрессивное поведение Украины.









«Независимое военное обозрение» некоторое время назад сообщило, что в акваторию Азовского моря вошли российские малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг». Они известны тем, что осенью 2015 года нанесли удары ракетами «Калибр» по позициям исламских боевиков на территории Сирии.









Издание напомнило, что перед усилением группировки РФ на Азове Украина предприняла ряд недружественных шагов в данном районе. В их числе произошедшее в конце марта задержание сейнера «Норд», на борту которого находился экипаж из Крыма.

Также отмечается, что закрытие Киевом части Азовского моря можно расценить как подготовку наступления на Донецкую народную республику. В этих планах украинскую сторону ранее заподозрили власти самопровозглашенного государства.