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Бизнес желает знать

13 июня 2018, 11:47 [«Аргументы Недели. Кубань», Евгения Вольская ]

Компания Business Life девять лет занимается просветительской деятельностью, предлагая российскому бизнес сообществу наиболее актуальные темы для обсуждения, эффективные подходы к решению проблем. 540 мастер-классов и индивидуальных программ для 25 000 участников – красноречивый показатель ее плодотворной работы. Как и то, что события, проводимые компанией, стабильно собирают масштабную аудиторию. Сегодня Business Life – одна из крупнейших и быстрорастущих в своем сегменте.

1-й Южно-Российский форум по управлению «Масштабирование бизнеса в условиях жесткой конкуренции» (Международный бизнес-форум по управлению «Как развивать бизнес»), который прошел 5-6 июня в Краснодаре, собрал более восьмисот деловых людей в конференц-зале КТЗ «Чемпион».

С одной стороны, участников привлекла тема, с другой, состав спикеров-практиков, предложивших мастер-классы по злободневным вопросам, с третьей, грамотная организация и, не в последнюю очередь, тот драйв гостеприимных хозяев во главе с управляющим, кстати, бывшим спортсменом-гребцом, Сергеем Шушиным, который способствовал повышению КПД работы зала.

В числе топовых спикеров на форуме были: известный экономист-международник Михаил Хазин, который поделился экономическим прогнозом до 2021 года и дал советы к чему готовиться российскому бизнесу в ближайшие три года; также гость из Малайзии Датук Крис Тан, представивший реальный кейс «малазийского проекта», за 7 лет увеличившего ВВП этой страны на 50%. Посредством телемоста – прямого включения из США - участники форума прослушали лекцию профессора Мичиганского университета и по совместительству руководителя службы по персоналу «Тойота» Джеффри Лайкера. Он поделился опытом внедрения передовых принципов управления на своем предприятии. Тему кибербезопасности осветил Руслан Юсуфов. Андрей Горяйнов рассказал, как поднять прибыль и уйти от человеческого фактора, внедрив IT-технологии в бизнес компании. Конечно же, не обошлось без темы о криптовалюте. и о ее реальных перспективах. Панельная дискуссия «Что важнее в бизнесе: система или человек» предоставила возможность слушателям вести разговор не только с лекторами, но и с коллегами, что позволяло совершенно незнакомым людям из разных регионов страны знакомиться, обмениваться мнением, опытом и – визитками.

В перерывах также было не скучно: можно было получить конкретные рекомендации по состоянию бизнеса, заполнив в течение 20 минут тест, либо приобрести книги по управлению бизнесом, сувенирную продукцию. Работа форума, начинаясь в 10 часов, продолжалась до вечера. Участники после напряженной учебы были полны сил и активно посещали развлекательные мероприятия – вечеринку в ресторане «Галя, гуляй», деловой ужин в ресторане «Fame» отеля «Ривар».

В завершение организаторы преподнесли сюрприз – бесплатный мастер-класс «Найм, мотивация и контроль персонала» (стоимость которого, к слову, 9900 рублей). 7 июня в течение 4-х часов его давали Марат Саид-Галиев и Сергей Шушин. Каждый слушатель при этом получил PDf файл с пошаговой инструкцией «Как привлекать 100 кандидатов в неделю на любую вакансию».

 

Business Life организует масштабные бизнес-проекты по всей России, а также предоставляет практические программы для бизнеса и топ-менеджеров в таких областях, как: стратегическое планирование, организация структуры компании и бизнес-процессов, управление и найм персонала, финансовое планирование, маркетинг.

ПРИГЛАШЕНИЕ от Business Life

на крупнейший налоговый бизнес-форум 20-21 сентября в Краснодаре – «Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году». Спикеры – Владимир Туров и Павел Астахов.

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Компания Business Life девять лет занимается просветительской деятельностью, предлагая российскому бизнес сообществу наиболее актуальные темы для обсуждения, эффективные подходы к решению проблем. 540 мастер-классов и индивидуальных программ для 25 000 участников – красноречивый показатель ее плодотворной работы. >>
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