//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Анджелина Джоли может лишиться шестерых детей
- Молодая супруга Ивана Краско не исключает, что уедет из России без мужа
- «Это приговор», скандальная блогерша поставила Бузовой страшный диагноз
- Елена Захарова поразила поклонников идеальной фигурой после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Бизнес желает знать
13 июня 2018, 11:47 [«Аргументы Недели. Кубань», Евгения Вольская ]
Компания Business Life девять лет занимается просветительской деятельностью, предлагая российскому бизнес сообществу наиболее актуальные темы для обсуждения, эффективные подходы к решению проблем. 540 мастер-классов и индивидуальных программ для 25 000 участников – красноречивый показатель ее плодотворной работы. Как и то, что события, проводимые компанией, стабильно собирают масштабную аудиторию. Сегодня Business Life – одна из крупнейших и быстрорастущих в своем сегменте.
1-й Южно-Российский форум по управлению «Масштабирование бизнеса в условиях жесткой конкуренции» (Международный бизнес-форум по управлению «Как развивать бизнес»), который прошел 5-6 июня в Краснодаре, собрал более восьмисот деловых людей в конференц-зале КТЗ «Чемпион».
С одной стороны, участников привлекла тема, с другой, состав спикеров-практиков, предложивших мастер-классы по злободневным вопросам, с третьей, грамотная организация и, не в последнюю очередь, тот драйв гостеприимных хозяев во главе с управляющим, кстати, бывшим спортсменом-гребцом, Сергеем Шушиным, который способствовал повышению КПД работы зала.
В числе топовых спикеров на форуме были: известный экономист-международник Михаил Хазин, который поделился экономическим прогнозом до 2021 года и дал советы к чему готовиться российскому бизнесу в ближайшие три года; также гость из Малайзии Датук Крис Тан, представивший реальный кейс «малазийского проекта», за 7 лет увеличившего ВВП этой страны на 50%. Посредством телемоста – прямого включения из США - участники форума прослушали лекцию профессора Мичиганского университета и по совместительству руководителя службы по персоналу «Тойота» Джеффри Лайкера. Он поделился опытом внедрения передовых принципов управления на своем предприятии. Тему кибербезопасности осветил Руслан Юсуфов. Андрей Горяйнов рассказал, как поднять прибыль и уйти от человеческого фактора, внедрив IT-технологии в бизнес компании. Конечно же, не обошлось без темы о криптовалюте. и о ее реальных перспективах. Панельная дискуссия «Что важнее в бизнесе: система или человек» предоставила возможность слушателям вести разговор не только с лекторами, но и с коллегами, что позволяло совершенно незнакомым людям из разных регионов страны знакомиться, обмениваться мнением, опытом и – визитками.
В перерывах также было не скучно: можно было получить конкретные рекомендации по состоянию бизнеса, заполнив в течение 20 минут тест, либо приобрести книги по управлению бизнесом, сувенирную продукцию. Работа форума, начинаясь в 10 часов, продолжалась до вечера. Участники после напряженной учебы были полны сил и активно посещали развлекательные мероприятия – вечеринку в ресторане «Галя, гуляй», деловой ужин в ресторане «Fame» отеля «Ривар».
В завершение организаторы преподнесли сюрприз – бесплатный мастер-класс «Найм, мотивация и контроль персонала» (стоимость которого, к слову, 9900 рублей). 7 июня в течение 4-х часов его давали Марат Саид-Галиев и Сергей Шушин. Каждый слушатель при этом получил PDf файл с пошаговой инструкцией «Как привлекать 100 кандидатов в неделю на любую вакансию».
Business Life организует масштабные бизнес-проекты по всей России, а также предоставляет практические программы для бизнеса и топ-менеджеров в таких областях, как: стратегическое планирование, организация структуры компании и бизнес-процессов, управление и найм персонала, финансовое планирование, маркетинг.
ПРИГЛАШЕНИЕ от Business Life
на крупнейший налоговый бизнес-форум 20-21 сентября в Краснодаре – «Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году». Спикеры – Владимир Туров и Павел Астахов.
О специальных условиях узнайте по тел. 8(861) 205-09-76 (реклама).
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Бизнес желает знать 11:47
12 команд Знатоков сразились в интеллектуальном поединке 08.06 18:52
Краснодарское УФАС России сообщает о предстоящих публичных обсуждениях 08.06 11:02
Был или не был? Вот в чем вопрос 07.06 12:09
Пайщики АО «Колос» обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным 07.06 12:07
Поддержка предпринимателей — важная задача 07.06 12:04
//Новости МирТесен
Жесткие меры 07.06 11:56
Быть финансово образованным важно 07.06 11:52
Вставай на лыжи летом! 07.06 11:49
//Новости Гнездо.ру
Приоритеты неизменны 07.06 11:47
Средства есть — надо осваивать 07.06 11:45
Центр компетенций — шаг к развитию 07.06 11:42
//Новости Redtram
Стань первым во славу Кубани! 07.06 11:40
Необходимы качественно новые решения 07.06 11:35
Жители ждут конкретных действий 07.06 11:32
//Новости ADWILE
Пора поставить точку в деле 01.06 09:09
Для получения субсидии свои правила 01.06 09:03
Стать центром инновационного развития 01.06 09:01
Кущевка. Новые уголовные дела против подельников Стрельцова 01.06 08:59
Жить по закону страшно! 01.06 08:55
Дети раздора 29.05 22:35
//Новости партнеров
Кущевский предприниматель Федор Стрельцов объявлен в розыск 27.05 10:12
Наказание без преступления 27.05 10:06
Потребность в участках не исчезла 27.05 10:01
Закон принят — дело за реализацией 27.05 09:59
Начинающий фермер 27.05 09:55