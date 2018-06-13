Озвучены самые вероятные версии загадочной трагедии на перевале Дятлова
13 июня 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Читатели сайта «Аргументы недели» назвали самые вероятные версии загадочной гибели туристической группы Игоря Дятлова, произошедшей в 1959 году в горах Северного Урала. В соответствующем онлайн-опросе приняли участие более 1 200 человек.
36% респондентов придерживаются конспирологической точки зрения, согласно которой причиной инцидента стала встреча с пришельцами или снежным человеком. По мнению 33%, группа погибла из-за схода лавины либо на нее напали дикие животные. 31% опрошенных полагают, что туристов убили беглые уголовники.
Ранее СМИ процитировали уральского исследователя Валентина Дегтерева, который заявил, что смог раскрыть тайну, связанную с Семеном Золотаревым. Его называют самым загадочным членом группы Дятлова.
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