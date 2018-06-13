"Хочется кричать от бессилия", - Евгений Осин в больнице никому не нужен

Певец Евгений Осин попал в серьезное ДТП. Со множественными переломами он угодил не в дорогую клинику, а в обычную городскую больницу №67, где в полной мере на себе испытал все ужасы отечественной медицины.

«Пациенты лежат в грязных памперсах, утки не выносят, кормят отвратительно. Мне обещали сделать операцию. Якобы профессор из другой клиники должен был приехать, но воз и ныне там. Просто хочется кричать от бессилия. Мне нужно работать, чтобы иметь хотя бы копеечку, а я лежу», – жалуется музыкант, состояние которого с каждым днем только ухудшается, поскольку в больнице нет никакого ухода.

Но Осин – известный музыкант, а вот остальным пациентам в столичной больнице приходится еще хуже. «Одному мужчине 93 года, ветеран войны – вся грудь в орденах. Сломал шейку бедра, но хирурги не торопятся вмешиваться – видимо, ждут, когда само пройдет. На людей в возрасте махнули рукой. На наши просьбы никто не реагирует", – цитирует слова артиста издание «Дни.ру».

Ужасающее положение больных, отношение персонала, отсутствие должного лечения - все это крайне возмущает популярного исполнителя, но куда жаловаться в такой ситуации и что с этим делать, он не знает. Также, как и не знает ответа на вопрос, который волнует его поклонников, когда теперь певец выйдет на сцену.