Джефф Монсон получил российский паспорт
12 июня 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон сегодня, в День России 12 июня, получил российский паспорт. Российское гражданство ему присвоил Владимир Путин указом от 29 мая.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично вручил Джеффу Монсону российский паспорт в парке «Патриот» в Одинцово. После получения паспорта гражданина РФ Джефф Монсон заявил, что чувствует себя русским всю жизнь.
«Самая большая моя эмоция – это смущение. У меня такое чувство, будто я не заслуживаю того, что получаю сегодня. Я очень благодарен, что наконец сегодня официально у меня есть этот паспорт, а русским я себя чувствую всю жизнь. Очень рад, что это сегодня случилось официально», - цитирует эмоциональное заявление Монсона РИА Новости.
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