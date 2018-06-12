Джефф Монсон получил российский паспорт

Всемирно известный боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон сегодня, в День России 12 июня, получил российский паспорт. Российское гражданство ему присвоил Владимир Путин указом от 29 мая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично вручил Джеффу Монсону российский паспорт в парке «Патриот» в Одинцово. После получения паспорта гражданина РФ Джефф Монсон заявил, что чувствует себя русским всю жизнь.

«Самая большая моя эмоция – это смущение. У меня такое чувство, будто я не заслуживаю того, что получаю сегодня. Я очень благодарен, что наконец сегодня официально у меня есть этот паспорт, а русским я себя чувствую всю жизнь. Очень рад, что это сегодня случилось официально», - цитирует эмоциональное заявление Монсона РИА Новости.