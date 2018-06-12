Джигурда заявил о планах стать мэром Москвы

Скандальный российский шоумен Никита Джигурда заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Москвы. «Москва – моя любовница, а не Собянина!», - утверждает Джигурда.

«От Джигурдизма не будет вреда… В мэры Москвы идет Никита Джигурда!», - пафосно заявил шоумен в своем инстаграме, сопроводив объявление о намерении баллотироваться на пост столичного градоначальника первым предвыборным роликом.

Джигурда обозначил свою целевую аудиторию на выборах мэра Москвы: «Хорошо представляю, ради кого я хочу пойти на выборы. Это миллионы московских мужчин, ущемленных в своих правах и достоинствах. Мужчина – рыцарь, джигит, он не может без коня, а сейчас это машина. Платными парковками, пешеходными улицами нас выдавили из города».

И, потрясая декоративным черепом, заявил: «Москва – моя любовница, а не Собянина!» Скандалист Джигурда, впрочем, оценивает свои шансы на победу как невысокие. Что, впрочем, не мешает ему считать себя голосом «многих-многих» недовольных жителей столицы.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года, передает «Знак».