Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России. У россиян праздничные выходные. 12 мая - праздничный день. Но погода москвичей и гостей столицы не радует. Прохладно, дождливо.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на 12 и 13 июня в столице проведут ряд мероприятий, которые позволят создать благоприятные погодные условия в мегаполисе. По сведениям Бирюкова, при неблагоприятном прогнозе погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию и самолеты Як-42, Ан-12 и Ан-26, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в Москве.

Самолеты разгонят дождевые облака. По некоторым данным, мероприятия по метеорологической защите российской столицы в праздники – 1 и 9 мая, 12 июня и в День города – обойдутся в 400 млн рублей.