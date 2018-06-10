//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша
- Как звучала бы песня Ольги Бузовой, если у нее был голос
- Поклонники в бешенстве из-за подлого обмана Егора Крида на шоу "Холостяк"
- Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
//самое читаемое
//Общество 13+
Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России
10 июня 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России. У россиян праздничные выходные. 12 мая - праздничный день. Но погода москвичей и гостей столицы не радует. Прохладно, дождливо.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на 12 и 13 июня в столице проведут ряд мероприятий, которые позволят создать благоприятные погодные условия в мегаполисе. По сведениям Бирюкова, при неблагоприятном прогнозе погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию и самолеты Як-42, Ан-12 и Ан-26, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в Москве.
Самолеты разгонят дождевые облака. По некоторым данным, мероприятия по метеорологической защите российской столицы в праздники – 1 и 9 мая, 12 июня и в День города – обойдутся в 400 млн рублей.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Путин призвал Порошенко немедленно освободить арестованных в Киеве журналистов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша
//Новости партнеров
//Спорт
«Наша сборная ничего не добьется», Боярский выдал свой прогноз на чемпионат мира
//Политика
//Общество
Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России
//Культура
Супруга поэта Андрея Дементьева опровергла информацию о его госпитализации
//Новости СМИ2
//Политика
Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем
//В мире
ДНР: Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Поезд на переезде врезался в автобус с самодеятельными артистами, есть жертвы
//В мире
Уроженца Украины актера Гошу Куценко внесли в базу "Миротворца"
//Культура
Муж Аллегровой умер от татуировки, набитой в честь певицы, считают родственники
Дима Билан перенес на ногах бронхит и госпитализирован с пневмонией
//Общество
При ДТП с участием 7 машин в Тюменской области погибли три человека
//Футбол
//Наука
//Спорт
//Политика
//live
«На Донбассе киевских террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями!»