Наталия Орейро назвала Ерохина самым сексуальным российским футболистом

Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро в преддверии чемпионата мира-2018 по футболу посетила Россию. Актриса рассказала, что сама неплохо играет в футбол и если сборная России не очень хорошо подготовлена к мундиалю, она может выйти на поле на помощь нашим игрокам. Наталья Орейро исполнила песенку Чебурашки на русском языке

В студии радиостанции "Спорт ФМ" Орейро показали фотографии российских футболистов. Полузащитник Александр Ерохин показался ей самым сексуальным. А многие россиянки называют самым красивым Игоря Акинфеева - вратаря и капитана сборной России.

41-летняя Орейро отметила, что на ЧМ-2018 будет болеть за сборные Уругвая, России и Аргентины. Но не факт, что она лично будет смотреть игры на трибунах. Натали Орейро в эфире радиостанции презентовала песню United by love ("Объединенные любовью"), посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня.