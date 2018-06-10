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Наталия Орейро назвала Ерохина самым сексуальным российским футболистом
10 июня 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро в преддверии чемпионата мира-2018 по футболу посетила Россию. Актриса рассказала, что сама неплохо играет в футбол и если сборная России не очень хорошо подготовлена к мундиалю, она может выйти на поле на помощь нашим игрокам.
В студии радиостанции "Спорт ФМ" Орейро показали фотографии российских футболистов. Полузащитник Александр Ерохин показался ей самым сексуальным. А многие россиянки называют самым красивым Игоря Акинфеева - вратаря и капитана сборной России.
41-летняя Орейро отметила, что на ЧМ-2018 будет болеть за сборные Уругвая, России и Аргентины. Но не факт, что она лично будет смотреть игры на трибунах. Натали Орейро в эфире радиостанции презентовала песню United by love ("Объединенные любовью"), посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года.
Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня.
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