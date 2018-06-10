Качество информации школьных учебников оставляет желать лучшего

В скором времени перечень школьных учебников будет сокращен на 30%. Эксперты отмечают, что качество многих учебников в настоящее время оставляет желать лучшего. Все процедуры изъятия будут осуществляться осенью.

Это очень сложный вопрос. То, что многие учебники несовершенны и содержат ошибки – это святая правда. С другой стороны, здесь есть тонкость, связанная с различным подходом к экспертизе. И часто получается так, что различные эксперты дают разные оценки. Скажем, один учебник лучше с методической точки зрения, но хуже со стороны содержания. Другой по содержанию нормальный, а методически несовершенен и непонятен детям. Это очень тонкий вопрос, который требует грамотной экспертизы, отмечает НСН слова эксперта.

Стоит отметить, что это очень непростой вопрос. Пока неизвестно, какие учебники уйдут. В любом случае это должна быть открытая, гласная и ни в коем случае не кулуарная экспертиза.