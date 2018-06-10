Управляющая компания из Лобни вернула деньги жителям
10 июня 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Жители одного из домов в Лобне получили назад свои деньги за заплаченные по двойным платежам коммунальные услуги. Управляющую компанию заставили вернуть деньги. По данному факту проводится проверка.
В ноябре 2017 года жителям дома №3 по улице Юности производилось начисление платы по двум лицевым счетам, что привело к удвоению платежей за коммунальные услуги. Это повлекло неполную оплату гражданами и начисление пеней в феврале 2018 года, передает сайт Подмосковье сегодня.
Отметим, что управляющую компанию обязали вернуть деньги жителям. Компания выполнила предписание. Сумма возврата составила 32 тысячи рублей.
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