Управляющая компания из Лобни вернула деньги жителям

Жители одного из домов в Лобне получили назад свои деньги за заплаченные по двойным платежам коммунальные услуги. Управляющую компанию заставили вернуть деньги. По данному факту проводится проверка.

В ноябре 2017 года жителям дома №3 по улице Юности производилось начисление платы по двум лицевым счетам, что привело к удвоению платежей за коммунальные услуги. Это повлекло неполную оплату гражданами и начисление пеней в феврале 2018 года, передает сайт Подмосковье сегодня.

Отметим, что управляющую компанию обязали вернуть деньги жителям. Компания выполнила предписание. Сумма возврата составила 32 тысячи рублей.