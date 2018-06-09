В Севастополе высказались о намерении Порошенко поднять над городом флаг Украины

В субботу, 9 июня, в Севастополе прокомментировали намерение украинского президента Петра Порошенко поднять над российским городом флаг Украины. Политик отметил, что это произойдет уже скоро.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Порошенко весьма далек от данного города не только духовно и ментально, ни и в физическом смысле. Он добавил, что украинский лидер никак не может "вынуть эту занозу" из своего языка и постоянно всем ее демонстрирует.