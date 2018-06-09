Синоптики: за сутки в Москве выпало 20% месячной нормы осадков

Синоптики сообщили утром в субботу, 9 июня, что за минувшие сутки в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков. Накануне в столице наблюдались кратковременные, но довольно сильные дожди.

МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей и гостей Москвы

Метеорологи подчеркивают, что за прошедшие 24 часа в городе выпало 15 миллиметров осадков. Ночью температура воздуха в Москве составляла всего плюс 6 градусов по Цельсию, передает m24.ru. Сегодня в Центральную Часть России придет скандинавский антициклон, который сведет вероятность дождей к минимуму.

В центре погоды "Фобос" отмечают, что в столице будет наблюдаться солнце, однако температура воздуха не поднимется выше плюс 16 градусов.