Синоптики: за сутки в Москве выпало 20% месячной нормы осадков
9 июня 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики сообщили утром в субботу, 9 июня, что за минувшие сутки в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков. Накануне в столице наблюдались кратковременные, но довольно сильные дожди.
Метеорологи подчеркивают, что за прошедшие 24 часа в городе выпало 15 миллиметров осадков. Ночью температура воздуха в Москве составляла всего плюс 6 градусов по Цельсию, передает m24.ru. Сегодня в Центральную Часть России придет скандинавский антициклон, который сведет вероятность дождей к минимуму.
В центре погоды "Фобос" отмечают, что в столице будет наблюдаться солнце, однако температура воздуха не поднимется выше плюс 16 градусов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес