Минобороны предлагает изменить правила призыва на срочную службу‍

Министерство обороны РФ намерено изменить правила призыва на срочную службу. По данным оборонного ведомства, будущей осенью юноши, признанные ограниченно годными к службе в армии, смогут добровольно пройти повторную медицинскую комиссию.

Весь перечень изменений планируют подготовить и одобрить к июлю, - написали "Известия". По данным издания, Минобороны предложило внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также в положение о призыве (утверждено постановлением правительства).

Новобранцев поделят на две категории. Первая — призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе, в том числе вчерашние школьники. Для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Согласно проекту, военный билет с записью "рядовой" такие бойцы должны получить "до убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы".

Вторая категория­ — призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть. Момент начала службы особо важен для новобранцев, так как именно с него начинают считать дни до "дембеля".

Категория граждан, не числящихся в запасе, но имеющих воинские звания, — новая. Она появилась в начале года, после вступления в силу ряда поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе". Это молодые люди, которые ранее при прохождении военно-медицинской комиссии были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании "рядовой".

Повторная медкомиссия может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. В таком случае его зачислят в категорию граждан, имеющих звание, но не пребывающих в запасе. Такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.