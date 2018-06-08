Владимир Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ляха

Владимир Меньшов, снявший Игоря Ляха в принесшем ему известность фильме «Любовь и голуби», выразил глубокие соболезнования в связи с ранней и неожиданной смертью заслуженного артиста России. Умер актер Игорь Лях

«Это неожиданная и преждевременная смерть, можно сказать, даже молодого человека по нынешним временам. Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло. Смерть очень ранняя. Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль», - сказал режиссер.

Владимир Меньшов припомнил любопытный момент, оказавший влияние на дальнейшую судьбу тогда еще совсем молодого актера Игоря Ляха. Оказалось, что изначально на роль Леньки в фильме «Любовь и голуби» режиссер утвердил совсем другого актера.

«Я утвердил другого парня. Но он не приехал на съемки, и мы срочно вызвали Игоря. я считаю, что это пошло на пользу фильму. В картине было немало такого рода случайностей, которые тем не менее ее не испортили, а наоборот - улучшили», - приводит слова Владимира Меньшова RT.

Стало известно, что Игорь Лях скоропостижно скончался от остановки сердца у себя дома. Врачи не смогли ему помочь. Об этом сообщил Рен-ТВ.